Clamoroso, Khalaili può saltare! Romano: “Arrivo in bilico, Inter preoccupata”
Visite mediche al momento non superate. La situazione legata all’operazione di Anan Khalaili resta in una fase di forte incertezza e continua a destare preoccupazione. La vicenda, infatti, non è nelle mani dell’Inter, che al momento non può assumere una decisione definitiva sul caso. Il club nerazzurro resta in attesa di un pronunciamento che non dipende da valutazioni tecniche o sportive, ma esclusivamente dall’esito di un giudizio di carattere medico. Ogni possibile sviluppo rimane quindi sospeso fino a quando non arriverà il verdetto previsto. Lo fa sapere Fabrizio Romano.
Il verdetto finale spetta al Coni
La decisione conclusiva sulla situazione di Khalaili è ora affidata al Coni, chiamato a esprimersi attraverso un parere puramente medico. L’Inter non ha la possibilità di intervenire direttamente nel percorso decisionale e deve attendere l’esito della valutazione. La complessità della vicenda rende il quadro ancora incerto e impone prudenza, mentre il futuro dell’operazione resta legato al responso dell’organo competente.
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