Ultim'ora Clamoroso Ederson-Man United! Sky: trasferimento saltato dopo le visite!

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Ederson-Manchester United, colpo di scena! Il club inglese cambia idea: il brasiliano resta all'Atalanta.

Colpo di scena nel mercato internazionale: Ederson non vestirà la maglia del Manchester United. Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta, reduce dall'eliminazione con il Brasile al Mondiale 2026, sembrava ormai a un passo dal trasferimento ai Red Devils e nella giornata di oggi aveva sostenuto ulteriori visite mediche per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Quando tutto lasciava pensare alla fumata bianca, il club inglese ha deciso di interrompere improvvisamente la trattativa.

Lo United cambia idea: affare sfumato con l'Atalanta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Manchester United ha comunicato all'Atalanta la decisione di non procedere con il trasferimento del centrocampista brasiliano. Una svolta inattesa che blocca un'operazione ormai considerata in dirittura d'arrivo e riapre completamente il futuro di Ederson, che resta così, almeno per il momento, un calciatore della formazione bergamasca.