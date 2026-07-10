Garnacho proposto alla Roma! Romano: "Giallorossi interessati solo in un caso"

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Garnacho proposto alla Roma: il nodo resta la formula del trasferimento.

Alejandro Garnacho è destinato a lasciare il Chelsea, ma il club inglese ha fissato una condizione ben precisa per la sua cessione: il trasferimento dovrà avvenire esclusivamente a titolo definitivo. Tra le società che hanno avviato i primi contatti c'è anche la Roma, che negli ultimi giorni ha preso informazioni attraverso l'entourage dell'esterno argentino, valutando costi e fattibilità dell'operazione. Al momento, però, il club giallorosso non considera sostenibile un acquisto a titolo definitivo. A riferirlo sul proprio canale YouTube è Fabrizio Romano.

La Roma valuta, ma il Chelsea non apre al prestito

Il cartellino di Garnacho rappresenta il principale ostacolo, considerando che il Chelsea aveva investito una cifra vicina ai 60 milioni di euro per acquistarlo dal Manchester United e che anche l'ingaggio del calciatore è particolarmente elevato. La situazione potrebbe comunque evolversi nelle prossime settimane, qualora i Blues decidessero di prendere in considerazione formule differenti, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Nel frattempo gli agenti del giocatore continuano a dialogare anche con altri club, alla ricerca della soluzione migliore. Dopo una stagione complicata, caratterizzata da poco spazio sia al Manchester United sia al Chelsea, Garnacho è infatti alla ricerca di una destinazione che possa garantirgli continuità e un ruolo da protagonista, restando così un nome da seguire con attenzione anche per il mercato italiano. Conclude l'esperto di mercato internazionale.