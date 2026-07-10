Il Napoli si ritroverà subito un ex contro: il centrocampista è a un passo dal Genoa
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Hamed Junior Traoré è a un passo dal Genoa: il centrocampista si prepara a tornare in Serie A. La prima squadra da affrontare è il Napoli.
Hamed Junior Traoré è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Come riportato da Sky Sport, il Genoa è ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione per il centrocampista ivoriano, ex Napoli, attualmente di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Dopo settimane di contatti, le parti sono vicine alla definizione degli ultimi dettagli.
Fumata bianca nel fine settimana per Traorè al Genoa
In casa Genoa filtra grande ottimismo e la chiusura dell'affare è attesa entro il weekend. Traoré, che in passato ha vestito anche le maglie di Sassuolo e Napoli, è pronto a iniziare una nuova avventura in rossoblù, tornando così a giocare nel campionato italiano.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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