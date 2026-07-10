Juventus, Carnevali "Tante trattative in corso! Dibu Martinez? Aspettiamo i Mondiali"

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, parla del calciomercato dei bianconeri e non solo.

L'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato del club bianconero ai microfoni di Sportmediaset: "Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere, da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare".

Come sta andando il mercato? "Abbiamo varie trattative in corso e abbiamo tempo. Dobbiamo pensare, riflettere e fare le cose senza frenesia. Ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa".

Quando si sbloccherà qualcosa? "Credo che, in questo momento, dobbiamo fare più valutazioni. Basti pensare al Dibu Martinez che sta giocando il campionato del mondo. Per cui dobbiamo aspettare anche questo. Ci sono tante situazioni, credo che una società come Juventus debba essere attenta su ogni fronte e soprattutto a quello che il mercato può proporre".

Per Vlahovic la porta è aperta? "Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti per cui porta aperta piuttosto che chiusa non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo”.

Kessie, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Cosa c'è di vero? "Non c'è di vero perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possono entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società".

Berardi è un obiettivo? "Berardi è la bandiera del Sassuolo ha sempre dimostrato in tutti questi anni di voler rimanere a Sassuolo poi sarà la società Sassuolo oggi che deciderà cosa vuol fare del di Berardi. Io devo occuparmi della Juventus ed è già è una bella soddisfazione per me”.