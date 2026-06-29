Como, Nico Paz: "Un altro anno qui è la cosa migliore. Sono molto felice"

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Il Como trattiene Nico Paz acquistandolo per 60 milioni di euro dal Real Madrid: un investimento ed una scelta importanti, che sono però il frutto di un'intesa tra tutte le parti in questione. Oltre ai due club, lo stesso calciatore ha accettato di buon grado di giocare un altro anno in Serie A con la maglia dei lariani. A conferma di ciò sono arrivate delle dichiarazioni di Nico Paz sul profilo Instagram del Como:

"Dopo molte settimane di riflessione, ho deciso che la scelta migliore per la mia carriera in questo momento è continuare al Como per un altro anno, un club che mi ha dato l'opportunità di crescere e di diventare il calciatore che sono oggi. Credo personalmente che questa sia la decisione migliore sia per me sia per il Real Madrid, perché questo è un anno molto importante in questa fase della mia carriera e rappresenta un'opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi nel migliore dei modi per il futuro".

Il talento argentino ha rilasciato altre dichiarazioni sul proflio X del club lariano: "Ciao Comaschi, sono molto felice di poter annunciare che rimarrò al Como per un altro anno con voi. Sono davvero emozionato e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione e di rivedervi tutti allo stadio. Forza Como".