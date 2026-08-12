Como scatenato: ora Fabregas vuole anche Kean, contatti con la Fiorentina

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Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato e guarda in casa Fiorentina per rinforzare il proprio attacco. Il profilo preferito da Cesc Fabregas sarebbe infatti quello di Moise Kean, individuato come obiettivo principale per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la prossima settimana potrebbero arrivare novità importanti sul fronte dei contatti tra i due club. La trattativa è dunque da monitorare, con il Como intenzionato a capire la fattibilità dell’operazione e la Fiorentina chiamata a valutare la situazione del proprio attaccante. Il mercato viola, intanto, ha già vissuto ore particolarmente intense con l’arrivo di Mateo Pellegrino dal Parma.

Como, si accelera per Kean?

La Fiorentina ha infatti definito l’acquisto di Pellegrino dal Parma e, contestualmente, ha ceduto Roberto Piccoli al Bologna. I movimenti nel reparto offensivo potrebbero quindi avere un peso anche nelle valutazioni sul futuro di Kean, finito nel mirino del Como. Il club allenato da Fabregas considera l’attaccante viola il profilo ideale per completare il proprio reparto avanzato e potrebbe presto approfondire i contatti con la società toscana. La prossima settimana potrebbe rappresentare un momento importante per capire se esistano le condizioni per trasformare l’interesse in una vera trattativa. Al momento, Kean resta il principale obiettivo del Como per l’attacco, mentre la Fiorentina dovrà valutare ogni eventuale proposta.