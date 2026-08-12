Colpo di scena Dodo? Dal Napoli al possibile rinnovo con la Fiorentina

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Il mercato della Fiorentina procede a ritmo serrato, ma prende sempre più forma l’ipotesi di una permanenza di Dodô. Il terzino brasiliano, inizialmente considerato tra i principali candidati a lasciare il club viola, potrebbe infatti restare a Firenze. Le indiscrezioni relative a un possibile trasferimento alla Roma o al Napoli si sono progressivamente raffreddate, anche a fronte di una valutazione fissata dalla Fiorentina ad almeno 15 milioni di euro. Lo scenario è dunque cambiato e la società sta valutando una soluzione per continuare a puntare sul giocatore, evitando una cessione che fino a qualche settimana fa sembrava più probabile. Dodô, dal canto suo, potrebbe così proseguire la propria esperienza in maglia viola.

Fiorentina, l’idea del rinnovo annuale

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe valutando la possibilità di proporre a Dodô un rinnovo di contratto per un’ulteriore stagione. L’idea sarebbe quella di sottoscrivere un accordo-ponte, utile a entrambe le parti. Il club avrebbe così la possibilità di scongiurare il rischio di perdere il terzino a parametro zero nel 2027, mentre il calciatore, oggi 27enne, avrebbe più tempo per valutare con calma eventuali opportunità future. Una soluzione che potrebbe quindi favorire la permanenza del brasiliano e garantire alla Fiorentina maggiore tutela sul piano contrattuale. Dopo le voci di mercato delle ultime settimane, lo scenario per Dodô sembra dunque orientarsi sempre più verso la permanenza a Firenze.