Badiashile dice no alla Juve: i bianconeri in chiusura per Lucumì

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La sessione di calciomercato entra nel vivo e la Juventus continua a muoversi con decisione per rinforzare il reparto arretrato, individuando in Jhon Lucumí il rinforzo ideale per la retroguardia. La dirigenza bianconera sta portando avanti contatti costanti con il Bologna, lavorando intensamente per trovare la quadratura economica giusta che possa soddisfare le richieste del club felsineo e finalizzare l'affare. Il centrale colombiano, protagonista di una crescita notevole in Serie A, rappresenta una precisa richiesta tecnica per blindare la difesa, e i dialoghi proseguono per definire i dettagli dell'intesa definitiva. Lo fa sapere Sky Sport.

Il nodo Cabal e le priorità della Vecchia Signora

All'interno della complessa trattativa per il difensore sudamericano potrebbe trovare spazio anche un'operazione parallela con il coinvolgimento di Juan Cabal. Il terzino bianconero, infatti, potrebbe rientrare nei discorsi tra le due società, aprendo alla concreta ipotesi di un trasferimento in Emilia con la formula del prestito secco o con diritto, per garantirgli un minutaggio superiore. La posizione del laterale non costituisce in alcun modo una discriminante capace di frenare o rallentare i piani del club piemontese. L'affondo per Lucumí resta totalmente indipendente e centrale nelle strategie di mercato, a conferma della ferma volontà della società di chiudere l'operazione a prescindere dagli esiti legati al futuro dell'esterno.