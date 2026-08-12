Pellegrino va alla Fiorentina, è fatta col Parma: le cifre definitive

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La Fiorentina ha raggiunto un accordo verbale per la firma di Mateo Pellegrino. Il club viola è dunque a un passo dal chiudere l’operazione per l’attaccante argentino, in arrivo dal Parma per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. L’intesa tra le società rappresenta un passaggio decisivo nella trattativa, che ha visto anche il via libera del giocatore e del suo agente, Pablo Sabbag. Pellegrino ha quindi dato il proprio assenso al trasferimento e attende ora che vengano completati gli ultimi passaggi prima di poter iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. La Fiorentina, dopo aver trovato la quadra economica con il Parma, si prepara così ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, con l’obiettivo di definire l’operazione nel più breve tempo possibile. L'annuncio sui social di Fabrizio Romano.

Pellegrino-Fiorentina, ora gli ultimi passaggi

Restano infatti da completare gli aspetti formali dell’affare. I documenti non sono ancora stati scambiati tra i club e dovranno essere predisposti in vista delle firme che renderanno ufficiale il trasferimento. La trattativa, tuttavia, è arrivata a un punto di svolta e l’accordo verbale raggiunto permette alla Fiorentina di guardare con fiducia alla chiusura dell’operazione. Il prossimo passaggio sarà dunque quello relativo alla documentazione e alla successiva firma dei contratti. Se l’iter procederà senza intoppi, Pellegrino potrà presto diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, completando così il suo passaggio dal Parma al club viola per un investimento superiore ai 20 milioni di euro.