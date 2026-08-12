Piccoli flop alla Fiorentina: Paratici lo cede per 20mln al Bologna

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Il Bologna ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Roberto Piccoli. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di bonus. L'annuncio su X di Fabrizio Romano. L’intesa tra i due club è stata raggiunta dopo una trattativa che ha visto un ruolo decisivo dell’agente Alessandro Lucci, protagonista della mediazione che ha permesso di arrivare alla fumata bianca. Piccoli, dal canto suo, è pronto a iniziare la sua nuova esperienza in rossoblù e si prepara a lasciare la Fiorentina. Il trasferimento rappresenta un investimento importante per il Bologna, che ha individuato nell’attaccante il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. La formula concordata consente inoltre di dilazionare l’operazione attraverso il prestito iniziale, rimandando alla prossima fase l’esborso legato al riscatto.

Piccoli pronto alle visite mediche

Dopo l’accordo raggiunto tra le società, restano ora gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità. Piccoli viaggerà nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e, successivamente, apporre la firma sul nuovo contratto con il Bologna. Una volta completato l’iter, l’attaccante potrà unirsi alla squadra e mettersi a disposizione dello staff tecnico. L’operazione, quindi, è ormai definita nei suoi aspetti principali: prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, più 2 milioni di bonus, per un affare che può arrivare complessivamente a 20 milioni.