Juventus, affondo per Lucumí: operazione da 20mln con il Bologna

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Juventus vicina a Lucumí: accordo col Bologna da 20 milioni e contratto fino al 2030.

La Juventus accelera per Jhon Lucumí e si avvicina alla chiusura dell'operazione con il Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il difensore colombiano è ormai a un passo dal trasferimento in bianconero: l'affare dovrebbe essere definito a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, bonus compresi. I due club stanno lavorando agli ultimi dettagli, mentre si organizzano il viaggio del calciatore verso Torino e le successive visite mediche. Filtra fiducia sulla possibilità di completare l'operazione entro il weekend.

Lucumí ha scelto la Juventus: pronto un contratto fino al 2030

La volontà di Lucumí ha avuto un ruolo importante nella trattativa: il centrale ha tenuto in sospeso le altre possibilità perché considerava la Juventus la sua destinazione preferita. Per lui è pronto un contratto di quattro anni, fino al 2030, con un'opzione a favore del club bianconero per un'ulteriore stagione. Nell'affare non sarà invece inserito Juan Cabal, inizialmente indicato come possibile contropartita in prestito. Lucumí lascerebbe il Bologna dopo 152 presenze e 2 reti, mentre in precedenza aveva collezionato 137 gare e 3 gol con il Genk e 53 presenze con il Deportivo Cali. Con la Colombia conta inoltre 42 apparizioni e una rete. Nel suo palmarès figurano una Jupiler League, una Supercoppa belga, una Coppa del Belgio e la Coppa Italia conquistata con il Bologna.