Inter, altro colpo dalla Premier: quasi fatta per Spence, le cifre

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L’Inter è sempre più vicina alla chiusura dell’affare Djed Spence. La trattativa con il Tottenham è ormai alle battute finali e restano soltanto gli ultimi passaggi prima di poter definire l’operazione. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un’intesa sui termini personali con il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento e vuole fortemente approdare a Milano. Una volontà che ha contribuito ad avvicinare ulteriormente le parti e a rendere concreta la possibilità di vedere Spence con la maglia dell’Inter. Il terzino inglese è dunque pronto a compiere il prossimo passo della propria carriera, mentre i due club continuano a lavorare per trovare la definitiva quadra economica. L'annuncio su X di Fabrizio Romano.

Inter e Tottenham al lavoro per la fumata bianca

Restano da definire gli ultimi dettagli dell’accordo tra Inter e Tottenham. I contatti tra le società sono continui e l’obiettivo è chiudere l’operazione sulla base di una cifra superiore ai 30 milioni di euro. La distanza tra le parti sembra ormai ridotta e la trattativa procede verso la fumata bianca. Dopo aver incassato il sì del giocatore sui termini personali, l’Inter vuole completare rapidamente anche l’intesa con gli Spurs, così da poter procedere con tutti gli adempimenti formali.