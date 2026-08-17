Como scatenato, ecco l'offerta che può far vacillare la Fiorentina su Kean

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La linea della Fiorentina, ribadita già da qualche settimana, non è cambiata: Moise Kean resta a Firenze, salvo offerte ritenute irrinunciabili, che in quel caso verrebbero comunque prese in considerazione. Nel frattempo il mercato viola si è mosso su altri fronti, con l'arrivo di Pellegrino dal Parma e la cessione di Piccoli, passato al Bologna. Ma per il centravanti gigliato si profila ora una proposta di peso.

Il Como passa ai fatti: prestito oneroso più obbligo di riscatto

A tornare alla carica per Kean è il Como, protagonista di una campagna acquisti estiva di alto livello in vista dell'esordio in Champions League. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo il pressing delle scorse settimane il club lariano avrebbe deciso di passare all'azione, formulando la prima offerta ufficiale alla Fiorentina: un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25. Resta da capire se la proposta sarà sufficiente a far vacillare il club di Commisso.