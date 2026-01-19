Como spettacolare all'Olimpico: Fabregas fa calcio e batte Sarri 3-0

Termina sul risultato di 0-3 il match dell'Olimpico tra Lazio e Como, posticipo della 21ª giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas dà spettacolo facendo calcio vero: pressione alta, riaggressione, costruzione, idee... c'è questo e tanto altro nelle tre reti firmate da Baturina e da Nico Paz, che ha segnato una doppietta. Nel primo tempo i lariani hanno sbagliato anche un rigore, proprio il numero 10 spagnolo si è fatto respingere il tiro dal dischetto da Provedel.