Como su Kean, ma è braccio di ferro con la Fiorentina: le ultime in vista del Napoli

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Moise Kean forza la cessione al Como e viene multato dalla Fiorentina: l’accordo è comunque vicino, ma difficilmente sarà disponibile contro il Napoli

È braccio di ferro tra Moise Kean e la Fiorentina. Il Como è piombato sull'attaccante italiano con il quale ha raggiunto un accordo sul contratto, ma non è ancora definita l'intesa con il club viola sulle cifre dell'operazione. Quando ieri mattina Kean non si è presentato in orario per l'allenamento al Viola Park, rifiutandosi di svolgere la seduta assieme ai compagni, è scoppiato il caos.

Kean a disposizione per Napoli-Como?

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che riporta di come la Fiorentina abbia usato il pugno duro, multando Kean e chiamandolo ad una seduta in solitario nel pomeriggio, alla quale il calciatore si è presentato. La viola attende di nuovo il centravanti all'allenamento di questa mattina e seguirà lo stesso iter se si ripeterà la storia di ieri. Con il Como, intanto, non si transige sulla cifra richiesta: 40 milioni di euro più 5 di bonus, a fronte del pacchetto di 40 milioni complessivi messo sul piatto dai lariani. Kean sta forzando e l'affare presumibilmente si chiuderà, non essendo ampia la distanza tra richiesta e offerta, ma difficilmente non lo si vedrà a disposizione di Cesc Fabregas nella sfida del Maradona domenica contro il Napoli.