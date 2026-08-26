Accostato al Napoli, Nicolas Jackson lascia il Chelsea ma resta in Premier League

Accostato al Napoli, Nicolas Jackson lascia il Chelsea ma resta in Premier LeagueTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

L'Aston Villa è pronto a investire pesantemente per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club di Birmingham è infatti vicino a trovare un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Nicolas Jackson. L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, bonus compresi, con le parti ormai prossime all'intesa definitiva.

L'Aston Villa vuole anche Mateta

L'attaccante potrebbe però non essere l'unico rinforzo offensivo in arrivo a Birmingham. L'Aston Villa ha infatti già presentato una prima offerta da 22 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta, ma la proposta è stata respinta dal Crystal Palace. Il club resta dunque al lavoro per regalare ulteriori alternative offensive alla propria squadra.