Leao-Galatasaray, non è fatta! Rilancio dell'Aston Villa: la situazione

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Rafa Leao sta per lasciare il Milan. Sono ore decisive per il futuro del portoghese, sul quale non c'è più soltanto il Galatasaray: nella corsa all'attaccante rossonero si è inserito con forza anche l'Aston Villa. Secondo Sky Sport, i Villans hanno rilanciato con un'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus al Milan, che nelle scorse ore aveva già raggiunto un'intesa di massima con il Galatasaray sulla base di 45 milioni più bonus. La mossa del club inglese complica dunque i piani del club turco, riaprendo di fatto la corsa al giocatore.

Il Galatasaray resta favorito, ma Leao chiede di più

Nonostante l'inserimento dell'Aston Villa, i turchi restano in vantaggio nella corsa a Leao. Il nodo però riguarda le richieste del giocatore: il portoghese chiede 12 milioni più 3 di bonus per dire sì al trasferimento, altrimenti preferirebbe la Premier League come nuova destinazione. Va ricordato che l'offerta del Galatasaray al calciatore, finora, era stata di 10 milioni più 2 di bonus. Sul fronte inglese, l'Aston Villa è arrivato a offrire 7 milioni di euro netti. Ricordiamo che, se non dovesse chiudersi Leao, uno dei nomi alternativi dei turchi è Noa Lang.