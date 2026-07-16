Pres. Como svela: "Ho rifiutato 60mln per Diao e 55 per Baturina"

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Il presidente del Como, Marwin Suwarso, si sofferma sul calciomercato e rivela di aver detto di no a due proposte molto allettanti.

Nuove parole del presidente del Como Mirwan Suwarso a Business of Football, in cui il numero uno del club lariano racconta alcuni retroscena di mercato riguardanti le offerte rifiutate per i big della rosa di Cesc Fabregas: "In passato abbiamo comprato un esterno sinistro, Assane Diao. Lo abbiamo pagato 12 milioni di euro e in seguito ci è arrivata un'offerta per lui da 60 milioni di euro in estate".

Come si dice no ad una plusvalenza di 48 milioni? "Perché più tieni un giocatore, maggiore può essere il profitto. C'è un altro giocatore che abbiamo acquistato per 18 milioni più bonus (Baturina, ndr), e abbiamo ricevuto un'offerta da 55 milioni di euro. Ma abbiamo capito che il suo valore è di 75 milioni di euro, quindi possiamo tenerlo ancora un po'. Poi abbiamo comprato un altro giocatore per 2 milioni, lo scorso inverno, mandandolo in prestito all'Ipswich Town per un totale di 2,6 milioni. E ora abbiamo già un'offerta da 10 milioni per lui".