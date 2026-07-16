La Juventus trova il suo '9'? Da Torino: a un passo Pellegrino dal Parma! Cifre e dettagli

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La Juventus intravede finalmente un po' di margine per tornare protagonista sul mercato. Le restrizioni imposte dal Settlement Agreement e le difficoltà incontrate nelle trattative delle ultime settimane avevano rallentato i piani della dirigenza bianconera, ma la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds cambia lo scenario. Grazie al 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco, la società incasserà circa 20 milioni di euro, risorse che potranno essere immediatamente reinvestite per rinforzare il reparto offensivo richiesto da Luciano Spalletti.

Pellegrino sempre più vicino: distanza minima con il Parma

Il primo obiettivo resta Mateo Pellegrino. Mentre la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani continua a procedere a rilento, la Juventus ha deciso di accelerare per l'attaccante del Parma. Nelle ultime ore i contatti tra i club si sono intensificati e la distanza economica appare ormai ridotta. Gli emiliani chiedono circa 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, mentre i bianconeri sono arrivati a mettere sul tavolo una proposta da 22 milioni di parte fissa più bonus, per una valutazione complessiva vicina ai 28 milioni. Le parti continuano a trattare con fiducia, convinte di poter trovare un'intesa nel giro di pochi giorni. A scriverlo è Tuttosport.

Accordo con il giocatore già impostato

Sul fronte dell'intesa personale, invece, non sembrano esserci ostacoli. La Juventus avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Pellegrino sulla base di un contratto quinquennale da poco più di 2 milioni di euro a stagione. Il direttore tecnico bianconero Francesco Ottolini mantiene contatti costanti con il calciatore, che ha già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Torino. L'obiettivo della Juventus è chiudere l'operazione prima della partenza per la tournée asiatica del 2 agosto, così da consegnare a Spalletti almeno uno dei rinforzi offensivi richiesti per la nuova stagione.