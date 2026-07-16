Atalanta, Sarri: "Voglio fare qui lo stesso viaggio fatto a Napoli! Mi hanno cercato in tanti..."

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Maurizio Sarri fa anche un riferimento al Napoli nel corso della sua conferenza stampa di presentazione all'Atalanta.

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha fatto qualche riferimento anche al Napoli: "Una volta uno mi disse di venire all'Atalanta e io risposi che ero troppo vecchio (risata ndr.). Mi hanno cercato tante società (si è parlato anche di Napoli, ndr), qualcuno anche per vincere subito, ma io ho scelto l'Atalanta e voglio ripagare questa fiducia".

Che sogno vorrebbe realizzare con l'Atalanta? "Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio come quello che ho fatto a Napoli".