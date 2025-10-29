Como-Verona, le formazioni: prima da titolare per Diao
Sono ufficiali le formazioni della la sfida valida per la 9ª giornata di Serie A tra Como ed Hellas Verona delle ore 18.30. Il tecnico di casa Cesc Fabragas propone Assane Diao titolare, con l'ex Betis che era rientrato in campo dopo il lungo infortunio nel finale del match contro il Parma. Con lui anche Nico Paz e Nicolas Kuhn alle spalle di Douvikas, con Morata inizialmente in panchina. In casa Verona solo conferme in avanti, con la coppia d'attacco Giovane-Orban ancora titolare, mentre resta fuori a sorpresa il capitano Serdar con Akpa Akpro dal primo minuto.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro