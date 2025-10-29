Ufficiale Como-Verona, le formazioni: prima da titolare per Diao

Sono ufficiali le formazioni della la sfida valida per la 9ª giornata di Serie A tra Como ed Hellas Verona delle ore 18.30. Il tecnico di casa Cesc Fabragas propone Assane Diao titolare, con l'ex Betis che era rientrato in campo dopo il lungo infortunio nel finale del match contro il Parma. Con lui anche Nico Paz e Nicolas Kuhn alle spalle di Douvikas, con Morata inizialmente in panchina. In casa Verona solo conferme in avanti, con la coppia d'attacco Giovane-Orban ancora titolare, mentre resta fuori a sorpresa il capitano Serdar con Akpa Akpro dal primo minuto.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.