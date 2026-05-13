Coppa Italia, all’Inter basta un tempo: Lazio ko! Chivu fa Doblete

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Il capitano nerazzurro si è confermato decisivo ancora una volta in una finale di Coppa Italia, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

L’Inter conquista la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale dello stadio Olimpico e completa così uno storico Doblete sotto la guida di Cristian Chivu. In un Olimpico gremito e colorato dalle spettacolari coreografie delle due tifoserie, i nerazzurri hanno preso il controllo della partita dopo un avvio equilibrato. A sbloccare il match è stato un episodio nato da calcio d’angolo: al 14’, infatti, la deviazione di testa di Thuram ha provocato l’autogol di Marusic, regalando il vantaggio all’Inter. Il gol ha dato ulteriore fiducia alla squadra di Chivu, che ha continuato a spingere trovando anche il raddoppio oltre la mezz’ora grazie al solito Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è confermato decisivo ancora una volta in una finale di Coppa Italia, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

La Lazio cresce nella ripresa, ma l’Inter resiste

Nella ripresa Maurizio Sarri, costretto a seguire la partita dalla tribuna per squalifica, ha provato a cambiare l’inerzia della gara inserendo Rovella al posto di Patric. La Lazio ha mostrato maggiore coraggio e intensità, sfiorando il gol con Noslin intorno all’ora di gioco e crescendo progressivamente nel finale anche grazie ai cambi effettuati dalla panchina. I biancocelesti hanno avuto la migliore occasione al 75’ con Dia, che però si è fatto respingere la conclusione da Martinez in uscita. Senza riuscire a riaprire il match, la squadra capitolina si è dovuta arrendere al controllo dell’Inter, che ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio finale dell’arbitro Guida. Per i nerazzurri si tratta del secondo Doblete della storia del club e del primo ottenuto senza trofei internazionali, un traguardo che certifica il grande lavoro svolto da Chivu e dalla sua squadra in questa stagione.