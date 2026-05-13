Caso Roma-Lazio, ancora Piantedosi: "Si gioca di lunedì, la decisione è scontata"

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Il rinvio di Roma-Lazio a lunedì sera continua a far discutere anche fuori dal campo.

Il rinvio di Roma-Lazio a lunedì sera continua a far discutere anche fuori dal campo. La scelta della Prefettura di Roma di posticipare il derby per motivi di ordine pubblico ha infatti acceso uno scontro istituzionale con la Lega Serie A, che aveva inizialmente programmato la gara per domenica alle 12.30. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentando l’interrogazione parlamentare presentata nelle ultime ore. “La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me molto scontata nella sua ragionevolezza”, ha spiegato il ministro, come riporta Calcio e Finanza.

La Lega Serie A attende l'esito del ricorso al TAR

Piantedosi ha poi aggiunto: “Credo che alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza”. Nel frattempo, la Lega Serie A attende il pronunciamento del TAR del Lazio sul ricorso presentato per riportare il derby a domenica alle 12.30 insieme ad altre quattro partite.