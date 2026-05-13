Ultim'ora Caos Roma-Lazio, la Lega ha depositato ricorso al TAR: domani la decisione

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La Lega Serie A ha ufficialmente presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì alle 20.45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il pronunciamento sul ricorso d’urgenza è atteso nel pomeriggio di domani, momento in cui si capirà definitivamente quale sarà la programmazione della 37ª giornata di campionato.

La proposta della Lega respinta dalla Prefettura

Per evitare lo slittamento del derby al lunedì sera, la Lega Serie A aveva avanzato una proposta alternativa: anticipare Roma-Lazio e le altre quattro gare coinvolte nella contemporaneità della corsa europea alle ore 12 di domenica, posticipando invece alle 17.30 la finale degli Internazionali d’Italia prevista al Foro Italico. Una soluzione che però non ha trovato il via libera della Prefettura di Roma, come riportato dall’Ansa. A questo punto la Lega ha deciso di giocarsi l’ultima carta possibile, affidandosi al Tar nel tentativo di mantenere invariato il calendario originario delle partite decisive per la corsa Champions e per gli altri obiettivi di classifica.