Ufficiale Coppa Italia, decimo successo per l'Inter: l'albo d'oro completo

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Napoli al sesto posto dell'albo d'oro con 6 coppe alzate nella sua storia.

L'Inter mette in bacheca la sua decima Coppa Italia per l'Inter. A tre anni di distanza dall'ultima volta ha trionfato nuovamente nel trofeo nazionale, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Lazio. Con questo successo i nerazzurri hanno staccato la Roma e si trovano al secondo posto nell'albo d'oro, alle spalle della Juventus, prima a quota 15. Napoli al sesto posto dell'albo d'oro con 6 coppe alzate nella sua storia.

L'albo d'oro della Coppa Italia

Juventus 15 (1937/38, 41/42, 58/59, 59/60, 64/65, 78/79, 82/83, 89/90, 94/95, 2014/15, 15/16, 16/17, 17/18, 20/21, 23/24)

Inter 10 (1938/39, 77/78, 81/82, 2004/05, 05/06, 09/10, 10/11, 21/22, 22/23, 25/26)

Roma 9 (1963/64, 68/69, 79/80, 80/81, 83/84, 85/86, 90/91, 06/07, 07/08)

Lazio 7 (1958, 97/98, 1999/2000, 03/04, 08/09, 12/13, 18/19)

Fiorentina 6 (1939/40, 60/61, 65/66, 74/75, 95/96, 2000/01)

Napoli 6 (1961/62, 75/76, 86/87, 11/12, 13/14, 19/20)

Milan 5 (1966/67, 71/72, 72/73, 76/77, 2002/03)

Torino 5 (1935/36, 42/43, 67/68, 70/71, 92/93)

Sampdoria 4 (1984/85, 87/88, 88/89, 93/94)

Parma 3 (1991/92, 98/99, 2001/02)

Bologna 3 (1969/70, 73/74, 2024/25)

Atalanta 1 (1962/63)

Genoa 1 (1936/37)

Vicenza 1 (1996/97)

Vado 1 (1922)

Venezia 1 (1940/41)

L'albo d'oro stagione per stagione.

1922 — Vado

1936 — Torino

1937 — Genoa

1938 — Juventus

1939 — Ambrosiana-Inter

1940 — Fiorentina

1941 — Venezia

1942 — Juventus

1943 — Torino

1958 — Lazio

1959 — Juventus

1960 — Juventus

1961 — Fiorentina

1962 — Napoli

1963 — Atalanta

1964 — Roma

1965 — Juventus

1966 — Fiorentina

1967 — Milan

1968 — Torino

1969 — Roma

1970 — Bologna

1971 — Torino

1972 — Milan

1973 — Milan

1974 — Bologna

1975 — Fiorentina

1976 — Napoli

1977 — Milan

1978 — Inter

1979 — Juventus

1980 — Roma

1981 — Roma

1982 — Inter

1983 — Juventus

1984 — Roma

1985 — Sampdoria

1986 — Roma

1987 — Napoli

1988 — Sampdoria

1989 — Sampdoria

1990 — Juventus

1991 — Roma

1992 — Parma

1993 — Torino

1994 — Sampdoria

1995 — Juventus

1996 — Fiorentina

1997 — Vicenza

1998 — Lazio

1999 — Parma

2000 — Lazio

2001 — Fiorentina

2002 — Parma

2003 — Milan

2004 — Lazio

2005 — Inter

2006 — Inter

2007 — Roma

2008 — Roma

2009 — Lazio

2010 — Inter

2011 — Inter

2012 — Napoli

2013 — Lazio

2014 — Napoli

2015 — Juventus

2016 — Juventus

2017 — Juventus

2018 — Juventus

2019 — Lazio

2020 — Napoli

2021 — Juventus

2022 — Inter

2023 — Inter

2024 — Juventus

2025 — Bologna

2026 — Inter