Coppa Italia, decimo successo per l'Inter: l'albo d'oro completo
L'Inter mette in bacheca la sua decima Coppa Italia per l'Inter. A tre anni di distanza dall'ultima volta ha trionfato nuovamente nel trofeo nazionale, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Lazio. Con questo successo i nerazzurri hanno staccato la Roma e si trovano al secondo posto nell'albo d'oro, alle spalle della Juventus, prima a quota 15. Napoli al sesto posto dell'albo d'oro con 6 coppe alzate nella sua storia.
L'albo d'oro della Coppa Italia
Juventus 15 (1937/38, 41/42, 58/59, 59/60, 64/65, 78/79, 82/83, 89/90, 94/95, 2014/15, 15/16, 16/17, 17/18, 20/21, 23/24)
Inter 10 (1938/39, 77/78, 81/82, 2004/05, 05/06, 09/10, 10/11, 21/22, 22/23, 25/26)
Roma 9 (1963/64, 68/69, 79/80, 80/81, 83/84, 85/86, 90/91, 06/07, 07/08)
Lazio 7 (1958, 97/98, 1999/2000, 03/04, 08/09, 12/13, 18/19)
Fiorentina 6 (1939/40, 60/61, 65/66, 74/75, 95/96, 2000/01)
Napoli 6 (1961/62, 75/76, 86/87, 11/12, 13/14, 19/20)
Milan 5 (1966/67, 71/72, 72/73, 76/77, 2002/03)
Torino 5 (1935/36, 42/43, 67/68, 70/71, 92/93)
Sampdoria 4 (1984/85, 87/88, 88/89, 93/94)
Parma 3 (1991/92, 98/99, 2001/02)
Bologna 3 (1969/70, 73/74, 2024/25)
Atalanta 1 (1962/63)
Genoa 1 (1936/37)
Vicenza 1 (1996/97)
Vado 1 (1922)
Venezia 1 (1940/41)
L'albo d'oro stagione per stagione.
1922 — Vado
1936 — Torino
1937 — Genoa
1938 — Juventus
1939 — Ambrosiana-Inter
1940 — Fiorentina
1941 — Venezia
1942 — Juventus
1943 — Torino
1958 — Lazio
1959 — Juventus
1960 — Juventus
1961 — Fiorentina
1962 — Napoli
1963 — Atalanta
1964 — Roma
1965 — Juventus
1966 — Fiorentina
1967 — Milan
1968 — Torino
1969 — Roma
1970 — Bologna
1971 — Torino
1972 — Milan
1973 — Milan
1974 — Bologna
1975 — Fiorentina
1976 — Napoli
1977 — Milan
1978 — Inter
1979 — Juventus
1980 — Roma
1981 — Roma
1982 — Inter
1983 — Juventus
1984 — Roma
1985 — Sampdoria
1986 — Roma
1987 — Napoli
1988 — Sampdoria
1989 — Sampdoria
1990 — Juventus
1991 — Roma
1992 — Parma
1993 — Torino
1994 — Sampdoria
1995 — Juventus
1996 — Fiorentina
1997 — Vicenza
1998 — Lazio
1999 — Parma
2000 — Lazio
2001 — Fiorentina
2002 — Parma
2003 — Milan
2004 — Lazio
2005 — Inter
2006 — Inter
2007 — Roma
2008 — Roma
2009 — Lazio
2010 — Inter
2011 — Inter
2012 — Napoli
2013 — Lazio
2014 — Napoli
2015 — Juventus
2016 — Juventus
2017 — Juventus
2018 — Juventus
2019 — Lazio
2020 — Napoli
2021 — Juventus
2022 — Inter
2023 — Inter
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2026 — Inter
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