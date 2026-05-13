Roma-Lazio, confermata decisione del Prefetto: proposta Lega Calcio non percorribile

Roma-Lazio, confermata decisione del Prefetto: proposta Lega Calcio non percorribileTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:10Serie A
di Antonio Noto

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45. (ANSA).