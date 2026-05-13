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Lazio-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia: le scelte di Sarri e Chivu

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia: le scelte di Sarri e ChivuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Serie A
di Antonio Noto

Alle ore 21:00 allo stadio Olimpico si assegna la Coppa Italia 2025/26, con la finalissima tra Lazio e Inter. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, finale della Coppa Italia 2026:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucit, Dimarco; Thuram, L. Martinez
Allenatore: Cristian Chivu.