Coppa Italia, confermata la sede della finale: Lazio-Inter sarà anche la Supercoppa?

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Nessuna sorpresa, la finale di Coppa Italia si giocherà ancora allo stadio Olimpico di Roma

Nessuna sorpresa, la finale di Coppa Italia si giocherà ancora allo stadio Olimpico di Roma. L’impianto capitolino è indicato dal regolamento della competizione solo “in linea di principio”, con possibilità di deroga da parte del consiglio di Lega. Non sarà però necessaria alcuna deroga: con la qualificazione di Lazio e Inter, è tramontata in via definitiva l’ipotesi di disputare la gara altrove, come comunicato ufficialmente dalla Serie A pochi minuti fa.

Inoltre, i capitolini giocheranno in casa a livello anche formale, dato che il sorteggio ha restituito proprio Lazio-Inter come programmazione della finale (non cambia nulla sul numero di posti, equamente divisi tra i due club). La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Verranno comunicate successivamente le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti.

Possibile, inoltre, che Lazio-Inter sia anche la Supercoppa, visto che dal prossimo anno dovrebbe tornare il format solito a due squadre, mettendo da parte le Final Four degli ultimi anni.