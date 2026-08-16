Coppa Italia, Genoa show: 4-1 in rimonta all’Ascoli! De Rossi vola ai sedicesimi

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Genoa batte l’Ascoli 4-1 in rimonta e conquista i sedicesimi di Coppa Italia.

Parte nel migliore dei modi la stagione del Genoa di Daniele De Rossi, che conquista l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia superando l'Ascoli per 4-1. Sono però gli ospiti a sbloccare la partita al 25’ con Silipo, protagonista di un'azione personale sulla destra conclusa con un sinistro deviato da Otoa che sorprende Bijlow. La reazione rossoblù arriva nel finale del primo tempo: al 42’ Marcandalli pareggia di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Minaj, mentre appena tre minuti più tardi Baldanzi completa la rimonta con un mancino che, anche grazie al palo, vale il suo primo gol con la maglia del Genoa.

Genoa-Ascoli, Colombo e Havel completano il poker rossoblù

Nella ripresa il Genoa prende definitivamente il controllo della partita e intorno al 60’ trova anche il 3-1 con Colombo, bravo ad approfittare di un grave errore della difesa dell'Ascoli in fase di impostazione. Nel finale c'è spazio anche per la gioia di Havel, uno degli ultimi arrivati, che firma il definitivo 4-1 e sfiora successivamente anche la doppietta personale. La squadra di De Rossi, avversario del Napoli all'esordio in campionato, può così festeggiare il passaggio del turno e ai sedicesimi di Coppa Italia affronterà il Sudtirol.