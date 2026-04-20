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Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: designati Sozza e Colombo

Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali di ritorno: designati Sozza e ColomboTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:40Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). Per l'altra semifinale Atalanta-Lazio, mercoledì prossimo a Bergamo (ore 21), è stato designato Andrea Colombo di Como. (ANSA).