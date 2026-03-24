Crisi Inter, da Milano: "Facile prendersela con Chivu, ma i giocatori?" e spuntano i nomi
"L'Inter è in crisi profonda: i calciatori si prendano le loro responsabilità. Thuram, Barella, Sommer e altri: non tutte le colpe sono di Chivu". Sebastiano Vernazza de 'La Gazzetta dello Sport' commenta il momento che sta vivendo la squadra di Chivu in stagione con i +6 sul Milan e i +7 sull'Inter che tradiscono in realtà un momento difficile e di flessione per i nerazzurri.
E si parla soprattutto di colpevoli: "Chivu è il bersaglio grosso e facile della crisi interista. Prima di ritornare a Milano, tra i grandi aveva allenato soltanto il Parma in 13 partite di Serie A. Inesperto per curriculum, ha però condotto l’Inter in vetta alla classifica. La squadra è capolista solitaria dalla 15ª giornata. Fin qui Chivu ha sbagliato abbastanza, non tutto".
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