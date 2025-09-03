Da Firenze perplessi: "Mercato da 6, almeno 5 squadre più forti. Col Napoli già decisiva"

"Sulla carta ci sono almeno cinque squadre che sono meglio assemblate e hanno più calciatori di qualità rispetto alla Fiorentina: Napoli, Inter, Juventus, Roma e Atalanta (con l'incognita legata a Juric che deve raccogliere la pesantissima eredità di Gasperini)". A Firenze criticano il mercato della Fiorentina, prossima rivale del Napoli in campionato alla ripresa dopo la sosta. Il voto è 6. Sufficienza piena. Ma non basta.

Su Firenzeviola si parla proprio di questo in un editoriale: "Come si dice in questi casi "serve tempo", ma il tempo non c'è, visto che al rientro dalla sosta ci saranno le sfide contro Napoli prima e Como poi. Due sfide che indirizzeranno questo inizio di stagione. Il mercato ormai rappresenta il passato, inutile tornarci sopra. Conta il campo, solo quello, e la Fiorentina può fare molto meglio rispetto a quello che ha fatto vedere finora. Ne siamo certi".