Dg Fiorentina: "Sappiamo quanto vale la sfida col Napoli. Commisso non ci sarà"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato al Tgr Rai Toscana le seguenti dichiarazioni su Rocco Commisso, sul tema stadio e biglietti, e su Moise Kean: "Speriamo che nelle prossime partite si possano avere informazioni sullo stadio e sui biglietti in tempi migliori. Ieri sera siamo stati in prefettura, sono tutti pronti e consapevoli di cosa comporta la partita contro il Napoli.

Sono state prese tutte le precauzioni del caso. Commisso non sarà a Firenze sabato per impegni sopraggiunti, ma appena possibile sarà al fianco della squadra. Kean? La Fiorentina e il suo presidente sono stati i primi a crederci, avevamo l'intenzione di andare avanti insieme e lui non aveva intenzione di andare via. Noi lo abbiamo fatto sentire importante all'interno del nostro progetto".