Domani i funerali di Baresi in diretta tv: ecco chi sarà presente

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I funerali di Franco Baresi sono in programma domani, martedì 4 agosto, a partire dalle 11 a Sant'Ambrogio. Attese migliaia di persone

Milano si prepara a rendere l’ultimo saluto a Franco Baresi: domani mattina, nella basilica di Sant'Ambrogio, sono infatti in programma i funerali dell'indimenticato capitano del Milan. Se la camera ardente è stata allestita in forma privata, per le esequie c'è invece da attendersi un autentico bagno di folla.

Il Milan e le delegazioni presenti

La prima squadra del Milan, impegnata nella tournée in Australia, non potrà partecipare materialmente alla cerimonia a causa delle difficoltà logistiche, ma scenderà in campo con il lutto al braccio e, prima del derby con l'Inter, sarà osservato un minuto di silenzio. Nelle scorse ore, a Perth, il tecnico Amorim e Gabbia hanno visitato il murale dedicato a Baresi e Gullit, deponendo un mazzo di fiori. A Sant’Ambrogio il club rossonero sarà comunque rappresentato da Gerry Cardinale, dal presidente Scaroni, dall’amministratore delegato Calvelli, dalla dirigenza e dai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Ci saranno anche Pulisic e Gimenez, rimasti in Italia per proseguire il recupero dai rispettivi infortuni, oltre alle delegazioni delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile.

Le istituzioni

Il mondo del calcio italiano sarà presente in maniera molto ampia. Per l’Inter parteciperà il presidente Marotta, mentre il Parma sarà rappresentato da Nevio Scala. Tra le istituzioni civili è atteso il sindaco Sala. Il Club Italia invierà Brunelli e Ranieri (il presidente federale Giovanni Malagò è invece stato tra i pochissimi non familiari ammessi alla camera ardente), la Lega Calcio Serie A sarà rappresentata da Simonelli, mentre per la Aic saranno presenti Calcagno e Grazioli. Atteso anche Ulivieri per l’Assoallenatori.

Gli ex compagni e i grandi club europei

Particolarmente numerosa sarà la rappresentanza degli ex compagni del Capitano. Hanno annunciato la propria presenza Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Seba Rossi, Zambrotta, Massaro, Evani, Donadoni e Virdis. Non mancheranno inoltre delegazioni di società italiane e internazionali. Il Real Madrid sarà rappresentato dal presidente onorario Pirri, mentre anche il Barcellona invierà una propria delegazione. A Sant’Ambrogio sarà presente anche la Curva Sud, che da anni espone la storica bandiera “Baresi 6”. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rete 4.