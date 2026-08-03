Il Como batte un altro colpo: il difensore arriva dal Chelsea per 30mln, i dettagli

vedi letture

Il Como batte un colpo importante sul mercato, in attesa di capire se e come potrà progredire l'operazione Moise Kean con la Fiorentina. In questi minuti, riporta Sky Sport, la società lariana ha definito col Chelsea la trattativa per il difensore Trevoh Chalobah.

Chalobah al Como: i dettagli dell'affare

Un acquisto a titolo definitivo per il Como che ha trovato la quadra a metà strada fra quella che era la sua ultima offerta da 30 milioni e la richiesta dei Blues da 35: i due club si sono accordati per una parte fissa di 30 milioni di euro, a cui aggiungerne ulteriori 3 di bonus. Il giocatore, che aveva già dato il proprio ok, arriverà in Italia fra mercoledì sera e giovedì mattina per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.