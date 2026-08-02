L’ex azzurro Scuffet fuori dal progetto Pisa: tramonta la pista Venezia, futuro incerto

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Scuffet ai saluti con il Pisa: sfuma il Venezia, il portiere resta in uscita

Il futuro di Simone Scuffet resta uno dei nodi da sciogliere in casa Pisa. Il portiere classe 1996, campione d'Italia col Napoli nel 2025, è destinato a lasciare il club nerazzurro, che già all'inizio di luglio aveva chiarito la propria posizione escludendolo dal ritiro estivo. Una scelta che ha confermato l'uscita del giocatore dal progetto tecnico, con la dirigenza al lavoro insieme al suo entourage per individuare una nuova sistemazione.

Sfuma il Venezia, il futuro resta un rebus

Secondo quanto riportato da CalcioPisa, nei giorni scorsi sembrava prendere quota l'ipotesi di un trasferimento al Venezia, ma la trattativa avrebbe subito una brusca frenata. L'opportunità di restare in Serie A appare quindi sempre più lontana e il Pisa continua a cercare una soluzione per definire l'addio dell'estremo difensore prima della chiusura del mercato.