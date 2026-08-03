Cagliari, prosegue il caso Esposito: multato il giocatore. E tre club restano vigili

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Sebastiano Esposito ha lasciato il ritiro del Cagliari inviando un certificato medico per 10 giorni.

In casa Cagliari continua a tenere banco la situazione legata a Sebastiano Esposito, dopo che l'attaccante ha lasciato il ritiro rossoblù per fare rientro a casa nei giorni scorsi inviando in seguito un certificato medico per 10 giorni. Da quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società del presidente Giulini intende mantenere la linea dura col giocatore, applicando il massimo della multa prevista dalle norme: in questo senso il Cagliari ha iniziato il regolare iter per la sua applicazione.

Esposito, dal Cagliari una multa: i dettagli

La multa in questione sarebbe pari al 20% dello stipendio mensile lordo, col giocatore che poi avrà 5 giorni per fare opposizione. Sullo sfondo restano le varie strade di mercato per lui: il suo profilo piace a diversi club italiani, su tutti l'Atalanta, con anche Roma e Como che nelle ultime ore si sono mosse per chiedere informazioni in merito alla sua situazione.