Alajbegovic-Juve, lo zampino dell'ex Pjanic: "Speriamo faccia belle cose"

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Juventus scatenata sul mercato: Kolo Muani e Alajbegovic in bianconero, Pjanic svela il retroscena.

La Juventus accelera sul mercato e si prepara ad accogliere due nuovi rinforzi. Dopo il ritorno di Randal Kolo Muani, che è ufficialmente il nuovo centravanti bianconero, il club ha ufficializzato anche l'arrivo di Kerim Alajbegovic, talentuoso esterno offensivo bosniaco classe 2007 proveniente dal Bayer Leverkusen. Un'operazione di prospettiva che conferma la volontà della Juventus di investire anche sui migliori giovani del panorama internazionale.

Pjanic accompagna Alajbegovic: "Sono felice per la sua famiglia"

Determinante nella scelta del giovane talento è stato Miralem Pjanic, oggi procuratore e grande amico della famiglia Alajbegovic. L'ex centrocampista della Juventus ha accompagnato il ragazzo a Torino e, intercettato da Tuttomercatoweb all'esterno della Continassa, ha commentato così il trasferimento: "Sono contento per la famiglia, che è felice di essere qua con il ragazzo. E speriamo che Kerim farà delle belle cose". Per assicurarsi il classe 2007, seguito anche dal Chelsea e dall'Atalanta, la Juventus ha definito un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2031.