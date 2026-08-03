Ufficiale La Juventus cede un esubero al Sassuolo in prestito con diritto. Ma c'è la recompra

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Vasilije Adzic passa alla corte di Alberto Aquilani, ma la Juve manterrà il controllo sul suo futuro grazie al diritto di controriscatto.

Vasilije Adzic è ufficialmente un nuovo calciatore del Sassuolo. Il club neroverde ha infatti comunicato di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 2006. Nel 2024, la Juve aveva sborsato 7,2 milioni di euro per portarlo in Italia.

Il comunicato stampa del Sassuolo

“Originario di Nikšić, in Montenegro, il classe 2006 inizia a giocare a calcio nella sua città con la maglia del Polet Stars, prima di trasferirsi al Budućnost: con i biancazzurri esordisce, appena 16enne, e trova il gol dopo soli 9 minuti dal suo ingresso, diventando il secondo più giovane marcatore della storia della prima divisione montenegrina. Nella prima stagione Adžić scende in campo 23 volte aggiungendo 3 reti e 3 assist al suo campionato, terminato in prima posizione. L’annata successiva vede il centrocampista imporsi come titolare: 35 presenze in campionato con 6 gol e 3 passaggi vincenti, 5 presenze e un gol nella Coppa di Montenegro vinta e un assist anche nelle due presenze nelle qualificazioni di Conference League. Le prestazioni di Vasilije convincono la Juventus ad acquistare il giocatore ad agosto del 2024, e fin da subito i bianconeri lo utilizzano sia nella formazione Under 23 che per la prima squadra: esordisce in Serie A il 19 ottobre, poco dopo in Champions League e infine in Coppa Italia. Con la Next Gen segna 4 reti nelle 10 presenze raccolte nella stagione 24/25, e da quel momento entra in pianta stabile in prima squadra, con cui troverà la prima rete nei minuti di recupero del Derby d’Italia che la Juventus vinse 4-3 grazie a una conclusione dalla distanza del montenegrino. Fin dall’Under 15 parte delle selezioni giovanili del Montenegro, con cui segna 11 volte in 35 presenze totali, Vasilije esordisce con gol nella prima in Nazionale maggiore, il 9 giugno 2025, contro l’Armenia. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Vasilije”.