Ultim'ora Kean resta alla Fiorentina! Il club lo blinda e lo toglie dal mercato

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La Fiorentina conferma Moise Kean: niente cessione, il bomber sarà il punto di riferimento della nuova stagione.

La Fiorentina ha preso una decisione chiara sul futuro di Moise Kean. Nonostante il forte interesse di diversi club, tra cui il Como di Cesc Fabregas, la società viola ha scelto di trattenere il proprio centravanti, considerandolo uno dei pilastri su cui costruire la stagione 2026-2027. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il classe 2000 è stato di fatto tolto dal mercato, salvo offerte considerate irrinunciabili.

La Fiorentina punta su Kean: sarà il bomber della prossima stagione

La dirigenza gigliata ha deciso di respingere gli assalti arrivati nelle ultime settimane e di ripartire dal proprio numero 9. Una scelta rafforzata anche dalle recenti prestazioni dell'attaccante, protagonista nell'amichevole contro il Real Madrid con un gol che gli è valso anche i complimenti di José Mourinho al termine della gara. La Fiorentina considera Kean un elemento centrale del progetto tecnico e, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo principale riferimento offensivo.