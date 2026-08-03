Inter, Esposito avvisa le avversarie: "Anche quest'anno giocheremo per vincere tutto"

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Pio Esposito parla delle ambizioni dell'Inter e di quelle personali, oltre a soffermarsi sulla questione legata al rinnovo del contratto.

L'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha parlato a Sky Sport delle aspettative per questa stagione, toccando anche il tema relativo al rinnovo del contratto: "L'anno scorso siamo andati oltre le aspettative, arrivavo dalla Serie B e sono contento di come è andata la prima stagione all'Inter".

Quale l'obiettivo per la nuova stagione? "L'obiettivo è non accontentarsi mai, non fermarsi e cercare di migliorarsi sempre in termini di statistiche e come calciatore in generale".

Sul rinnovo di contratto cosa pensa? "Sono tranquillissimo, sto benissimo qui all'Inter, è una cosa di cui parla il mio procuratore con la società, senza alcun problema".

Come procede il ritiro? "Ci stiamo preparando e lavorando tanto, con Milan e Juventus saranno test importanti per metterci alla prova. E' sempre bellissimo giocare un derby, anche se è un'amichevole l'affronteremo in modo serio".

A livello di squadra quali obiettivi? "Siamo una squadra forte e giocheremo per vincere anche quest'anno".

E in ottica Nazionale? "Dimostrare prima col club, poi spero di avere l'occasione di dimostrare qualcosa anche in Nazionale perché tengo tantissimo alla maglia azzurra".

Quest'anno ha ritrovato anche Stankovic... "Giochiamo insieme da quando abbiamo 11 anni, è stato fantastico ritrovarci. Durante l'estate l'ho sentito e gli chiedevo se sarebbe tornato, è una cosa bellissima che sognavamo da piccoli".