Dumfries, scatta l'allarme per l'Inter: infortunio in nazionale

In casa Inter è scattato l'allarme Dumfries in vista del derby. A causa di un problema fisico, l'esterno nerazzurro non è stato infatti convocato dal ct dell'Olanda Ronald Koeman per la partita contro la Polonia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio del laterale, ma il giocatore non ha lasciato il ritiro orange e dunque potrebbe anche trattarsi solo di un guaio di lieve entità. Comunque situazione da monitorare in attesa di eventuali novità e di comunicazioni da parte dell'Inter.