Lazio, finalmente il centravanti: annunciato il nuovo acquisto in attacco
Andrea Pinamonti è finalmente un nuovo giocatore della Lazio. Il classe '99 approda nella Capitale a titolo definitivo dal Sassuolo dopo una trattativa durata mesi, risultata molto complicata anche in virtù del fatto che i biancocelesti avevano difficoltà legate al mercato a saldo zero. Gattuso ha sempre voluto il 27enne e adesso è stato accontentato.
La nota della Lazio
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio".
Il comunicato del Sassuolo
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti alla SS Lazio. La società ringrazia Andrea per quanto dimostrato negli anni trascorsi in neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali".
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