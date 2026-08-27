Ufficiale Lazio, finalmente il centravanti: annunciato il nuovo acquisto in attacco

vedi letture

Andrea Pinamonti è finalmente un nuovo giocatore della Lazio. Il classe '99 approda nella Capitale a titolo definitivo dal Sassuolo dopo una trattativa durata mesi, risultata molto complicata anche in virtù del fatto che i biancocelesti avevano difficoltà legate al mercato a saldo zero. Gattuso ha sempre voluto il 27enne e adesso è stato accontentato.

La nota della Lazio

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio".

Il comunicato del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti alla SS Lazio. La società ringrazia Andrea per quanto dimostrato negli anni trascorsi in neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali".