Ultim'ora Como, fatta per Ricci dal Milan: sarà a disposizione contro il Napoli?

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Il Como è vicino a chiudere per Samuele Ricci: operazione da circa 25 milioni. Il centrocampista potrebbe essere convocato contro il Napoli

Il Como è vicino a chiudere l’acquisto di Samuele Ricci dal Milan. Dopo l’intesa di massima raggiunta da tempo, i due club stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione, impostata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con ingaggio a carico dei lariani e diritto di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. L’investimento complessivo potrebbe così avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dai rossoneri. L’ufficialità è attesa a breve e, qualora il trasferimento e il tesseramento fossero completati in tempo, il centrocampista potrebbe essere a disposizione di Cesc Fàbregas per la sfida di domenica contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona.

Como scatenato sul mercato: pressing per Kean

Il Como è scatenato sul calciomercato e dopo Ricci vuole chiudere anche per Moise Kean, con il quale ha già raggiunto un accordo sul contratto. Manca però l’intesa con la Fiorentina, che chiede 40 milioni di euro più 5 di bonus, a fronte di una proposta lariana da 40 milioni complessivi. L’attaccante sta cercando di favorire la cessione, alimentando le tensioni con il club viola, ma i tempi della trattativa rendono molto più difficile una sua eventuale presenza contro il Napoli.