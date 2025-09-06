Fiorentina, grande attesa per il Napoli: è previsto anche il ritorno di Commisso

A Firenze è atteso il rientro di Rocco Commisso. Nessuno però sa ancora con certezza quando il patron riuscirà a tornare dagli Stati Uniti, nonostante nell'ultima conferenza stampa aveva annunciato che sarebbe tornato a settembre. Chissà che non scelga di farlo proprio per la notte più attesa, quella di sabato 13 contro il Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano toscano La Nazione. Di motivi per rimettere piede in città, Commisso ne avrebbe del resto parecchi.

A cominciare dal faccia a faccia con Stefano Pioli, conosciuto finora soltanto attraverso le telefonate. Poi il capitolo stadio, coi lavori che arrancano e il dibattito che si fa sempre più rovente. E infine i tifosi, quell’abbraccio ancora da ricucire dopo le scintille di primavera: la stagione chiusa con il 6° posto aveva portato alle contestazioni verso Pradè e Palladino. Commisso, dal canto suo, aveva risposto senza giri di parole. Firenze aspetta e Commisso sa che il rientro al Franchi potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio, riportano i colleghi di Firenzeviola.it