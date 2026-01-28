Fiorentina, le ultime in vista del Napoli: Piccoli ko e anche Kean è in dubbio

vedi letture

La Fiorentina è tornata ad allenarsi all'indomani del ko per 3-1 contro il Como al Franchi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, Rolando Mandragora e Dodo, assenti ieri in Coppa Italia, si sono allenati a parte a causa rispettivamente di una lombalgia e di un trauma contusivo alla coscia destra, che non permettono loro di essere al 100%. Vanoli spera comunque di recuperarli per il match contro il Napoli.

Dopo l'infortunio all'adduttore della coscia destra ha lavorato individualmente anche Roberto Piccoli. Stesso discorso per Moise Kean, che sta tentando di recuperare dal problema alla caviglia che si trascina dietro da diverse settimane. La buona notizia è il rientro in gruppo di Fabiano Parisi, che pare aver smaltito il risentimento ai flessori della coscia sinistra e si candida per essere convocato sabato.