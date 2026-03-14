La Juve passa a Udine con un altro gol di Boga: Spalletti sorpassa Roma e Como

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I bianconeri battono l'Udinese e salgomo al quarto posto a 53 punti, sorpassando Como e Roma: distanza invariata dal Napoli terzo

Termina sul risultato di 0-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Juventus, valido per la 29ª giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti passa grazie al terzo gol consecutivo di Jeremie Boga, acquisto dell'ultima finestra invernale di calciomercato che si sta rivelando fondamentale per la corsa Champions dei bianconeri. La Juve sale al quarto posto con 53 punti, sorpassando almeno momentaneamente Como e Roma che sono entrambe a quota 51 e si affronteranno domani; bianconeri a -6 invece dal Napoli terzo.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Udinese-Juventus 0-1:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 reti subite

2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate, 44 reti fatte e 20 reti subite

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate, 45 reti fatte e 30 reti subite

4 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate, 51 reti fatte e 28 reti subite

5 - Como 51 punti, 28 partite giocate, 46 reti fatte e 21 reti subite

6 - Roma 51 punti, 28 partite giocate, 38 reti fatte e 21 reti subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 reti subite

8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate, 37 reti fatte e 34 reti subite

9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate, 35 reti fatte e 38 reti subite

10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate, 28 reti fatte e 28 reti subite

11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate, 33 reti fatte e 42 reti subite

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 36 reti subite

13 - Torino 33 punti, 29 partite giocate, 32 reti fatte e 50 reti subite

14 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate, 34 reti fatte e 40 reti subite

15 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 38 reti subite

16 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 reti subite

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 42 reti subite

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 40 reti subite

19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 49 reti subite

20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate, 20 reti fatte e 48 reti subite