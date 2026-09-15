Fiorentina, prima del Napoli c'è la Coppa Italia: le scelte e i dubbi di Vanoli per il Pisa

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Fiorentina-Pisa, Vanoli prepara il derby di Coppa Italia con un turnover limitato: Valdepenas, Oulai e Pedro Goncalves puntano a una maglia da titolare.

La sfida contro il Pisa rappresenta un'occasione importante soprattutto per chi finora ha trovato meno spazio nella Fiorentina. Paolo Vanoli si prepara al derby di Coppa Italia di questa sera alle 21 all'Artemio Franchi con un turnover limitato, anche in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Rispetto all'undici schierato a Venezia dovrebbero esserci al massimo quattro cambi, oltre al portiere. Tra questi dovrebbe esserci Valdepenas, pronto a tornare titolare sulla sinistra dopo essere rimasto in panchina per tutta la gara contro il Venezia. Per lui sarà anche l'opportunità di rilanciarsi dopo un avvio di stagione complicato, soprattutto sul piano difensivo.

Fiorentina, Oulai e Goncalves cercano spazio contro il Pisa

Dovrebbe partire dall'inizio anche Oulai, recuperato dall'infortunio muscolare rimediato contro il Torino. Il centrocampista ha dato segnali positivi durante la rifinitura e potrebbe tornare titolare per ritrovare minuti e condizione, anche se resta da valutare il rischio di una ricaduta. Chance importante anche per Pedro Goncalves, finora poco convincente in maglia viola: l'esterno portoghese dovrebbe agire sulla fascia sinistra e avrà l'occasione di mostrare a Vanoli le proprie caratteristiche e provare a scalare le gerarchie.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Gnonto, Pellegrino, Goncalves.

Corriere dello Sport (4-3-2-1): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Nazione (4-2-3-1): Christensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gnonto, Goncalves; Beto.

La Repubblica (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Goncalves, Pellegrino, Mastantuono.