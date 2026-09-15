Ultim'ora Tedesco rischia l’esonero dopo la sconfitta a Napoli: il Bologna riflette sul suo futuro

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Bologna, Domenico Tedesco rischia l’esonero dopo la sconfitta contro il Napoli. La società valuta il futuro dell’allenatore: decisiva la gara con il Torino.

Il Bologna riflette sul futuro di Domenico Tedesco dopo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative. La sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata ha ulteriormente complicato la posizione dell’allenatore, arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società rossoblù starebbe valutando seriamente la possibilità di interrompere il rapporto con il tecnico. Nelle prime quattro giornate di Serie A, infatti, il Bologna ha conquistato appena un punto, frutto del pareggio contro il Sassuolo, incassando tre sconfitte.

Bologna, Tedesco rischia l’esonero: decisiva la sfida con il Torino

La dirigenza dovrà ora decidere se confermare Tedesco almeno fino alla prossima partita o procedere subito con un cambio in panchina. Il Bologna tornerà in campo sabato 19 settembre contro il Torino al Dall’Ara e, al momento, non è escluso che l’esonero possa arrivare prima della sfida contro i granata. Le prossime ore saranno quindi decisive per il futuro dell’allenatore, già finito sotto esame dopo appena quattro giornate di campionato.